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    Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии своего полузащитника Александра Головина. Россиянин не полностью готов.

    «Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.

    Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», – сказал Клеман.

    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 25 играх.
    • За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 2 матчах.
    • В марте сборной России предстоит сыграть за путевку на ЧМ-2022.

    Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

    Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»

    Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»

    Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»

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