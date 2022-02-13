Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии своего полузащитника Александра Головина. Россиянин не полностью готов.

«Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.

Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», – сказал Клеман.