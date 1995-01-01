Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии своего полузащитника Александра Головина. Россиянин не полностью готов.

«Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.

Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», – сказал Клеман.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 25 играх.

За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 2 матчах.

В марте сборной России предстоит сыграть за путевку на ЧМ-2022.

Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл дома вничью с 17-й командой турнира «Лорьяном»

Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»

Головин восстановился после болезни и попал в заявку на игру с «Лорьяном»