Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии своего полузащитника Александра Головина. Россиянин не полностью готов.
«Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.
Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», – сказал Клеман.
- В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 25 играх.
- За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 2 матчах.
- В марте сборной России предстоит сыграть за путевку на ЧМ-2022.