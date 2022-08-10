«Мы были лучше ПСВ». Клеман – о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман выступил после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от ПСВ.

«Я горжусь своими игроками и не могу от них требовать больше. Мелочи позволили сопернику забить, но были и хорошие моменты. Мы были лучше ПСВ в обоих матчах.

«Монако» должен воспринять этот вылет как дополнительную мотивацию для движения вперед», – сказал Клеман.