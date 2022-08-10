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    «Мы были лучше ПСВ». Клеман – о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман выступил после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от ПСВ.

    «Я горжусь своими игроками и не могу от них требовать больше. Мелочи позволили сопернику забить, но были и хорошие моменты. Мы были лучше ПСВ в обоих матчах.

    «Монако» должен воспринять этот вылет как дополнительную мотивацию для движения вперед», – сказал Клеман.

    • «Монако» 2-й сезон подряд провалил квалификацию Лиги чемпионов.
    • Теперь команда Клемана будет играть в Лиге Европы.
    • За «Монако» выступает полузащитник Александр Головин.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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