«Мы были лучше ПСВ». Клеман – о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман выступил после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от ПСВ.
«Я горжусь своими игроками и не могу от них требовать больше. Мелочи позволили сопернику забить, но были и хорошие моменты. Мы были лучше ПСВ в обоих матчах.
«Монако» должен воспринять этот вылет как дополнительную мотивацию для движения вперед», – сказал Клеман.
- «Монако» 2-й сезон подряд провалил квалификацию Лиги чемпионов.
- Теперь команда Клемана будет играть в Лиге Европы.
- За «Монако» выступает полузащитник Александр Головин.
Источник: официальный сайт «Монако»