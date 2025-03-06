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Филипп Клеман
Статистика
Филипп Клеман - статистика
Бельгия
22 марта 1974 (52)
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Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
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Команда
И
В
П
Н
Рейнджерс
9
5
2
2
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 3
06.03.2025
Рейнджерс
Лига Европы, 8 тур
Рейнджерс
2 : 1
30.01.2025
Юнион СЖ
Лига Европы, 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
23.01.2025
Рейнджерс
Лига Европы, 6 тур
Рейнджерс
1 : 1
12.12.2024
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Ницца
1 : 4
28.11.2024
Рейнджерс
Лига Европы, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
07.11.2024
Рейнджерс
Лига Европы, 3 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2024
ФКСБ
Лига Европы, 2 тур
Рейнджерс
1 : 4
03.10.2024
Лион
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
26.09.2024
Рейнджерс
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