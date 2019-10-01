Тренер «Брюгге» Клеман: «Если бы не удаление, мы бы удержали победу над «Реалом»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман оценил исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2). После первого тайма бельгийцы вели в два мяча благодаря дублю Эммануэля Денниса.

«После перерыва нам не хватало смелости. Соперник взвинтил темп и прижал нас. В концовке у нас был отличный момент забить. Если бы удаления не было, то «Брюгге» удержал бы победу над «Реалом», – приводит слова Клемана Marca.