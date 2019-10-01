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    Тренер «Брюгге» Клеман: «Если бы не удаление, мы бы удержали победу над «Реалом»

    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман оценил исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2). После первого тайма бельгийцы вели в два мяча благодаря дублю Эммануэля Денниса.

    «После перерыва нам не хватало смелости. Соперник взвинтил темп и прижал нас. В концовке у нас был отличный момент забить. Если бы удаления не было, то «Брюгге» удержал бы победу над «Реалом», – приводит слова Клемана Marca.

    • «Реал» после игры опустился на последнее место в группе.
    • За первые два матча Лиги чемпионов мадридцы пропустили пять голов.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: Marca

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    01.10.2019 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1304

      starche 1 час назад

      Удаление надуманное - игрок играл в мяч. Просто, как всегда, маргариновый мешок тянут за уши.

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