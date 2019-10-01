Тренер «Брюгге» Клеман: «Если бы не удаление, мы бы удержали победу над «Реалом»

Удаление надуманное - игрок играл в мяч. Просто, как всегда, маргариновый мешок тянут за уши.
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман оценил исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2). После первого тайма бельгийцы вели в два мяча благодаря дублю Эммануэля Денниса.
«После перерыва нам не хватало смелости. Соперник взвинтил темп и прижал нас. В концовке у нас был отличный момент забить. Если бы удаления не было, то «Брюгге» удержал бы победу над «Реалом», – приводит слова Клемана Marca.
- «Реал» после игры опустился на последнее место в группе.
- За первые два матча Лиги чемпионов мадридцы пропустили пять голов.
- «Реал» лидирует в Примере.