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    Тренер «Монако»: «У Головина дискомфорт»

    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о полузащитнике Александре Головине перед матчем с «Нантом» в 1/2 финала Кубка Франции:

    «Он не готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть история травм, к которой мы должны относиться внимательно. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет», – отметил Клеман.

    • Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).
    • В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.

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    Источник: RMC Sport

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    01.03.2022 20:41
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