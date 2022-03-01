Тренер «Монако»: «У Головина дискомфорт»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о полузащитнике Александре Головине перед матчем с «Нантом» в 1/2 финала Кубка Франции:
«Он не готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть история травм, к которой мы должны относиться внимательно. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет», – отметил Клеман.
- Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).
- В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.
Источник: RMC Sport