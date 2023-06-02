Тренер «Монако» сообщил о травме Головина

У полузащитника «Монако» Александра Головина возникли проблемы с приводящими мышцами на тренировке.

Из-за этого российский футболист рискует пропустить матч 38-го тура Лиги 1 против «Тулузы».

«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», – сказал главный тренер монегасков Филипп Клеман.