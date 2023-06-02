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    Тренер «Монако» сообщил о травме Головина

    У полузащитника «Монако» Александра Головина возникли проблемы с приводящими мышцами на тренировке.

    Из-за этого российский футболист рискует пропустить матч 38-го тура Лиги 1 против «Тулузы».

    «Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», – сказал главный тренер монегасков Филипп Клеман.

    • «Монако» примет «Тулузу» в субботу, 3 июня, в 22:00 мск.
    • Команда Головина идет на 6-м месте в чемпионате и рискует не попасть в еврокубки.
    • Хавбек в этом сезоне провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: ТАСС

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    02.06.2023 15:48
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