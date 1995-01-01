Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, пропустившего вчерашнюю тренировку клуба.

«Сегодня (в четверг) Головин заболел. Я не знаю, в чем причина. Он сдаст тест на коронавирус», – сказал Клеман.

30 января полузащитник вышел на поле в матче Кубка Франции с «Лансом» (3:2)

Он сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года

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