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    Клеман из «Брюгге» – главный кандидат на пост тренера «Монако» (L'Equipe)

    «Монако» продолжает поиски главного тренера. Ключевым кандидатом считается Филипп Клеман, который работает в «Брюгге».

    Переговоры с Клеманом находятся в продвинутой стадии. Тренер готов принять «Монако».

    • Клеман трижды выигрывал чемпионат Бельгии.
    • «Монако» идет на 6-м месте в Лиге 1.
    • За клуб выступает россиянин Александр Головин.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13217

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да все Санек наигрался и летом домой в Россию, и как можно так играть, раз его из состава школьник вытесняет

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