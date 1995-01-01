Клеман из «Брюгге» – главный кандидат на пост тренера «Монако» (L'Equipe)

Да все Санек наигрался и летом домой в Россию, и как можно так играть, раз его из состава школьник вытесняет
«Монако» продолжает поиски главного тренера. Ключевым кандидатом считается Филипп Клеман, который работает в «Брюгге».
Переговоры с Клеманом находятся в продвинутой стадии. Тренер готов принять «Монако».
- Клеман трижды выигрывал чемпионат Бельгии.
- «Монако» идет на 6-м месте в Лиге 1.
- За клуб выступает россиянин Александр Головин.
Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.