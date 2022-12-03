Названы три кандидата на пост главного тренера сборной Бельгии

Сборная Бельгии осталась без главного тренера после отставки Роберто Мартинеса.

В качестве преемника испанца обсуждаются три кандидата:

Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа, набрав четыре очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

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