Названы три кандидата на пост главного тренера сборной Бельгии

Сборная Бельгии осталась без главного тренера после отставки Роберто Мартинеса.
В качестве преемника испанца обсуждаются три кандидата:
- Венсан Компани («Бернли»);
- Филипп Клеман («Монако»);
- Тьерри Анри (член тренерского штаба сборной).
Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа, набрав четыре очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
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Источник: RTBF