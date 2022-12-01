⚡️ Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022

Сборная Бельгии осталась без главного тренера.

Роберто Мартинес подтвердил, что покидает команду.

«Да, это была моя последняя игра», – сказал испанец после матча с Хорватией (0:0).

Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв 3-е место в группе.

Мартинес возглавлял сборную с августа 2016 года.

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