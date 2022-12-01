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    ⚡️ Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022

    Сборная Бельгии осталась без главного тренера.

    Роберто Мартинес подтвердил, что покидает команду.

    «Да, это была моя последняя игра», – сказал испанец после матча с Хорватией (0:0).

    • Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв 3-е место в группе.
    • Мартинес возглавлял сборную с августа 2016 года.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12028

      BRO_football 1 час назад

      Бельгия! Команда из звёзд футбола! 1-2 место в рейтинге ФИФА! Тьфу прям в лицо Мартинесу!

      0
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      Рейтинг: +9603

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ураа !!!!!
      Наконец таки ушел Недотренер !

      0
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      Рейтинг: +213

      гууд 1 час назад

      мне кажется у кого в сборной бельгии ставочка сыграла так не плохо....

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