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    Тренер «Брюгге» Клеман: «С «Зенитом» будет непросто, но мы способны победить»

    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря.

    Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить.

    «Зенит» силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы», – сказал Клеман.

    • Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.
    • У петербуржцев из-за травмы встречу пропустит Малком, а из-за дисквалификации – Дуглас Сантос.

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    Источник: Sport24

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