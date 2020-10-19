Тренер «Брюгге» Клеман: «С «Зенитом» будет непросто, но мы способны победить»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря.
Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить.
«Зенит» силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы», – сказал Клеман.
- Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября.
- Начало игры – в 19:55 по московскому времени.
- У петербуржцев из-за травмы встречу пропустит Малком, а из-за дисквалификации – Дуглас Сантос.
Источник: Sport24