Тренер «Брюгге» Клеман: «С «Зенитом» будет непросто, но мы способны победить»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря.

Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить.

«Зенит» силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы», – сказал Клеман.