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    Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов»

    Филипп Клеман, главный тренер «Брюгге», подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:1). Бельгийцы вырвали победу на 93-й минуте.

    «Зенит» — прямой конкурент «Брюгге» в группе? Для нас это суперважная победа. Знали, что бюджеты «Лацио» и «Боруссия» — иной мир. К тому же у нас много молодых игроков, опыта меньше, чем у тех, кто играл против нас. Победы в таких матчах, тем более так, добавляют нам уверенности. Сегодня заработали исторические три очка.

    Эта победа лучше двух чемпионских титулов. Знаю, насколько силен «Зенит», что происходило в нашей команде из-за вируса. Тренер вратарей здорово подготовил Этана Хорвата, он сыграл здорово. Все наши футболисты после сборных уставшие», – сказал Клеман.

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    20.10.2020 23:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      rammax fcsm 13 минут назад

      да брось.... проходная победа над швалью, привыкшей неограниченно тратить народное бабло, использовать админресурс и гнобить конкурентов при помощи судеек....

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      Рейтинг: +698

      Ужас Бората 23 минуты назад

      У синита с деревяшкой даже хромые выиграют.

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