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  • Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов»

Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов»

20 октября 2020, 23:20
15

Филипп Клеман, главный тренер «Брюгге», подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:1). Бельгийцы вырвали победу на 93-й минуте.

«Зенит» — прямой конкурент «Брюгге» в группе? Для нас это суперважная победа. Знали, что бюджеты «Лацио» и «Боруссия» — иной мир. К тому же у нас много молодых игроков, опыта меньше, чем у тех, кто играл против нас. Победы в таких матчах, тем более так, добавляют нам уверенности. Сегодня заработали исторические три очка.

Эта победа лучше двух чемпионских титулов. Знаю, насколько силен «Зенит», что происходило в нашей команде из-за вируса. Тренер вратарей здорово подготовил Этана Хорвата, он сыграл здорово. Все наши футболисты после сборных уставшие», – сказал Клеман.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Брюгге Клеман Филипп
Комментарии (15)
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rammax fcsm
1603228612
да брось.... проходная победа над швалью, привыкшей неограниченно тратить народное бабло, использовать админресурс и гнобить конкурентов при помощи судеек....
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Fusballer
1603230907
Победа над Зенитом равноценна выходу в полуфинал Лиги Чемпионов.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603246706
Каждый год одно и тоже, позоримся на всю страну, а самое главное что из этого выводы никакие не делаются все тяжи навесы бесполезные
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Просто-333
1603247653
Ну это он Зениту польстил, а про себя поскромничал...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1603248969
Все три гола на счету "Брюгге".Дзюба игрок для слабого домашнего чемпионата.
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sobaka120982
1603254342
Вот молодцы!!!! Сделали этих сраных пижёнов!
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vladimir-7
1603260936
Ф.Клеман обещал, что его команда может выиграть у Зенита и обещание своё он сдержал.
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sashaparmeshin
1603264100
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inzek
1603324456
Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов» А мне как бальзам на душу
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