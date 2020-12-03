Тренер «Брюгге» Клеман – после разгрома «Зенита»: «Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился эмоциями после крупной победы над «Зенитом» со счетом 3:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге. Мы показали зрелую игру, хотя и пропустили дважды. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате, а потом готовиться к «Лацио». Третье место мы себе уже гарантировали», – сказал Клеман.