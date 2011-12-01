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    Тренер «Брюгге» Клеман – после разгрома «Зенита»: «Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге»

    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился эмоциями после крупной победы над «Зенитом» со счетом 3:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге. Мы показали зрелую игру, хотя и пропустили дважды. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате, а потом готовиться к «Лацио». Третье место мы себе уже гарантировали», – сказал Клеман.

    • В матче первого тура ЛЧ «Брюгге» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1.
    • В первом тайме вчерашней игры петербуржцы забили два гола, но их отменил судья.
    • В случае победы над «Лацио» на следующей неделе бельгийцы выйдут в плей-офф турнира.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: -798

      Аденн 46 минут назад

      ну и чем доволен, слабых да убогих обидели и довольны.

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