Новый главный тренер «Монако» Филипп Клеман приступил к работе. Он провел первую тренировку.

В этот же день «Монако» устроил официальную презентацию для Клемана.

First day in my new office!-Premier jour dans mon nouveau bureau! #RiseRiskRepeat pic.twitter.com/IkYXFt2tsS