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    Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил подписание Хвичи

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал, какие качества Хвичи Кварацхелии привлекли парижский клуб.

    «Думаю, мы все знаем этого футболиста. Он продемонстрировал свой уровень в «Наполи» и в сборной.

    Хвича идеально вписывается в нашу игровую философию, обладает выдающимися способностями в игре один на один, может действовать внутри штрафной, а также на позиции «девятки», как мы видели в сборной.

    Думаю, он соответствует нашей идее универсальности. У него также отличные навыки в обороне, а нам нужно защищаться всей командой, в полном составе.

    На бумаге он идеально соответствует нашей футбольной концепции», – считает Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    21.01.2025 19:40
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    Комментарии (2)
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    k611
    1737478248
    В Наполи в начале играл очень ярко. Посмотрим как будет в ПСЖ.
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    aldo conte
    1737531581
    Когда денег много, можно попробовать. Но Хвича не Марадона - тащить в одиночку команду не сможет, он будет играть, если рядом есть другие классные футболисты.
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