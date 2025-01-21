Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил подписание Хвичи

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал, какие качества Хвичи Кварацхелии привлекли парижский клуб.

«Думаю, мы все знаем этого футболиста. Он продемонстрировал свой уровень в «Наполи» и в сборной.

Хвича идеально вписывается в нашу игровую философию, обладает выдающимися способностями в игре один на один, может действовать внутри штрафной, а также на позиции «девятки», как мы видели в сборной.

Думаю, он соответствует нашей идее универсальности. У него также отличные навыки в обороне, а нам нужно защищаться всей командой, в полном составе.

На бумаге он идеально соответствует нашей футбольной концепции», – считает Энрике.