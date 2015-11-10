Панюков: «Нашей лиге до Франции далековато»

Нападающий команды французской Лиги 2 «Аяччо» Андрей Панюков рассказал о том, что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на то, что подобные варианты продолжения карьеры у него есть.

«Знаю, что варианты в России есть. Но желания возвращаться в нашу лигу пока нет. Хотел бы поиграть в Европе. Во Франции очень быстрый, силовой и в то же время техничный футбол. Нашей лиге, мне кажется, далековато. Надеюсь получить предложение из Лиги 1. Знаю от своего бывшего тренера Константина Сарсании, что меня смотрят. Мне и агент то же самое говорит, он приезжает на каждый матч. И у меня в контракте есть пункт – если зовут в Лигу 1, могу уйти уже этой зимой», – говорит Панюков.

Футболист намерен приложить максимум усилий, чтобы попасть в клуб высшего французского дивизиона.

«Насчет зимы не загадываю, все зависит от предложения. Если будет хороший вариант, очень хорошо, надо прогрессировать. Работаю, стараюсь, делаю все, чтобы пробиться».