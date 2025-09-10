Французский клуб отказался продать нападающего в ЦСКА

ЦСКА летом был заинтересован в нападающем «Сент-Этьена» Люка Стассене.
«Российский клуб проявил серьeзный интерес к футболисту, но «Сент-Этьен» отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», – сказал источник.
- 20-летний Стассен в прошлом сезоне провел за «Сент-Этьен» 29 матчей, забил 12 голов, отдал 5 передач. В этом сезоне он сыграл в 3 встречах за французский клуб после его вылета в Лигу 2.
- Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в 18 миллионов евро.
- Срок его контракта с нынешним клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Чемпионат»