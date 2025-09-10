Французский клуб отказался продать нападающего в ЦСКА

ЦСКА летом был заинтересован в нападающем «Сент-Этьена» Люка Стассене.

«Российский клуб проявил серьeзный интерес к футболисту, но «Сент-Этьен» отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», – сказал источник.