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    «Монако» сообщил о травме вызванного в сборную Головина: ранее то же самое сделал «Торино» по Миранчуку

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 28-го тура Лиги 1 против «Аяччо». У него дискофорт в мышце бедра.

    На следующей неделе игрок должен быть в сборной России, куда вызван на матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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    18.03.2023 22:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28828

      JTherry 41 минуту назад

      впрочем, это и ожидалось... никому не хочется получить случайную травму в этих товарняках и потом сидеть на лавке... да и логистика ужасная из гей-ропы, и политику "включили" под шумок (лишь бы нагадить): типа травмы получили игроки вместе и сразу...)

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      Рейтинг: +1043

      Ивантеевец 1 час назад

      Понятно все теперь. Не удивлюсь, если потом всплывет где-нибудь, что все это еще с согласия самих наших "суперзвезд". Мир катится в *****...

      0
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      Рейтинг: +122

      dauzhhhhh 1 час назад

      Накуя Головину и Миранчуку травмы получать в непонятных матчах...Российский футбол в мире сейчас изгой...Пока нынешний ботоксный правитель рулит---ЧМ 26, ЧЕ 28 и прочее пролетают мимо со свистом ...Спасибо пукину.( сколько он еще проживет х.з.)

      2
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      Рейтинг: +17657

      NewLife 1 час назад

      Врассыпную от Карпина - зачем рисковать травмой на этих пустых играх .

      3
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      Рейтинг: +12625

      R_a_i_n 1 час назад

      А нужны ли они теперь вообще сборной?

      1
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      Рейтинг: +122

      dauzhhhhh > R_a_i_n 1 час назад

      Такие дела красномордная петрушка

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      Рейтинг: +12625

      R_a_i_n > dauzhhhhh 1 час назад

      Очко заштопай и в окопы бегом. Вазелин захвати.

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      Рейтинг: +122

      dauzhhhhh > R_a_i_n 1 час назад

      Гыыы Кому чего ближе---- красномордная петрушка про очко )))

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      Рейтинг: +17486

      Barmaleushka 1 час назад

      "Совпадение? Не думаю!" (с)

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      Рейтинг: +1998

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Синхронно)))) Берегут своих игроков

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      Рейтинг: +3892

      minaev23 > Красногвардейчик 1 час назад

      Правильно делают.Матчи так себе , никому не нужные.А для клуба они ценные игроки.

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