«Монако» сообщил о травме вызванного в сборную Головина: ранее то же самое сделал «Торино» по Миранчуку

впрочем, это и ожидалось... никому не хочется получить случайную травму в этих товарняках и потом сидеть на лавке... да и логистика ужасная из гей-ропы, и политику "включили" под шумок (лишь бы нагадить): типа травмы получили игроки вместе и сразу...)
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 28-го тура Лиги 1 против «Аяччо». У него дискофорт в мышце бедра.
На следующей неделе игрок должен быть в сборной России, куда вызван на матчи с Ираном и Ираком.
- Сегодня стало известно о травме полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. В сборную России он не приедет.