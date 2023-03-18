«Монако» сообщил о травме вызванного в сборную Головина: ранее то же самое сделал «Торино» по Миранчуку

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 28-го тура Лиги 1 против «Аяччо». У него дискофорт в мышце бедра.

На следующей неделе игрок должен быть в сборной России, куда вызван на матчи с Ираном и Ираком.