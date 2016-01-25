«Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн» интересуются Панюковым

Форвард литовского "Атлантаса" Андрей Панюков заинтересовал несколько клубов французской Лиги 1. Напомним, что он выступает на правах аренды в "Аяччо".

"К Панюкову проявляют интерес два французских клуба. Возможно, он перейдет даже в это трансферное окно. Это команды из верхней половины таблицы лиги 1, хорошие клубы", — рассказал главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания.

Стоит отметить, что на Панюкова претендуют "Лилль", "Сент-Этьен" и "Ренн". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.