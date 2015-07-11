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    • Панюков: «Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю»

    Панюков: «Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю»

    Нападающий «Динамо» Андрей Панюкова рассказал о своей аренде в литовском «Атлантасе». В четверг аренда Панюкова, у которого, по словам его агента, есть три предложения из французской Лиги 1, подошла к концу.

    «В «Атлантас» меня пригласил Константин Сергеевич Сарсания. Мне как воздух нужно было играть, а он пообещал, что такая возможность будет. Однако, никаких гарантий он не давал. Я понимал, что право играть потребуется заслужить.

    Действительно, мне пришлось чуть ли не восемь килограмм сбросить. Но дело не в диете. Просто вкалывал на тренировках, сам дополнительно занимался. Очень уж играть хотелось. А еще доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю», – сказал Панюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:28
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    Комментарии (16)
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    Бригант 669
    1436590165
    его вместо кокорина надо было ставить в основу, погоды бы все равно не испортил!!
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    VINTRA
    1436590865
    Он трудяга, таланта на самом деле нету в нем
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    post-navigator
    1436592279
    \"...Нападающий \"Динамо\" Андрей Панюкова рассказал...\" Баммбардир он такой баммбардир.
    Ответить
    peduSKA
    1436594852
    Так все таки лишний вес присутствовал.
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    дантеs
    1436595520
    Скромнее надо быть... Еще не рассвело, а ты кукарекаешь. Амбиции и понты тебя уже погубили.
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    -Дигорец-
    1436597811
    Доказать?)..Ты ещё ничего не доказал.
    Ответить
    fas759
    1436599579
    Интересное отношение к работе! Т.е. в России можно играть и с восемью кг лишнего веса, а вот за границей нужно держать себя в форме. Вот ответ по поводу лимита.
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    RMUKMU
    1436643898
    Давай на Корсику, в Газелек Аяччо.
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    112910415
    1436719563
    не расслабляйся!
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    ologreds
    1694997634
    numo435345
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