Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» и главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания считает, что скорее всего полузащитник «Спартака» Роман Широков продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Если «Спартак» и футболист сядут за стол переговоров, то все должно разрешиться благополучно. Понятно, что Федун не хочет продлевать контракт с Романом, показывает это всеми своими действиями. И если у Широкова есть другие варианты – клуб он, скорее всего, покинет. Считаю, что наиболее вероятное место продолжения карьеры – «Краснодар», это мое понимание вопроса.



На месте Арсена Минасова, агента футболиста, именно этот вариант я бы сейчас и прорабатывал. Логика здесь очевидна, и все останутся довольны. Федун будет рад отпустить футболиста с большой зарплатой, чтобы не платить ему, Роман получит необходимую игровую практику, а сборная не потеряет лидера перед Евро», – сказал Сарсания.