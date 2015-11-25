Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре»

Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре»

25 ноября 2015, 07:34
2

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» и главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания считает, что скорее всего полузащитник «Спартака» Роман Широков продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Если «Спартак» и футболист сядут за стол переговоров, то все должно разрешиться благополучно. Понятно, что Федун не хочет продлевать контракт с Романом, показывает это всеми своими действиями. И если у Широкова есть другие варианты – клуб он, скорее всего, покинет. Считаю, что наиболее вероятное место продолжения карьеры – «Краснодар», это мое понимание вопроса.

На месте Арсена Минасова, агента футболиста, именно этот вариант я бы сейчас и прорабатывал. Логика здесь очевидна, и все останутся довольны. Федун будет рад отпустить футболиста с большой зарплатой, чтобы не платить ему, Роман получит необходимую игровую практику, а сборная не потеряет лидера перед Евро», – сказал Сарсания.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак Атлантас Широков Роман Сарсания Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С-Пб on-line
1448432782
Плохо лизал ромбик
Ответить
Asbjorn
1448433079
Верное решение,раз спартаку не нужен
Ответить
Главные новости
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
23:21
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
23:09
1
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
22:56
3
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
22:37
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
26
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
9
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Все новости
Все новости
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
23:13
1
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
22:59
2
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
22:47
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
22:31
3
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
16
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
23
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
6
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+