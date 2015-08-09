Панюковым заинтересовались в АПЛ

Агент нападающего "Атлантаса" Андрея Панюкова Кристоф Ютто сказал, что его клиент может перебраться в Англию, где им интересуется ряд местных клубов.

"На данный момент у нас несколько предложений от французских клубов высшего дивизиона. Мы ведем переговоры, и я думаю, ситуация разрешится на следующей неделе. Андрей рассматривается во Франции как перспективный нападающий. Он много забивает. Сегодня я встретился в Париже с представителями португальского топ-клуба, который также заинтересован в его услугах. На меня также выходили из Англии. Но с этим вариантом на данный момент проблема: Андрей — россиянин и еще не заигран за основную сборную страны, так что очень сложно получить для него разрешение на работу. Тем не менее, на данный момент два клуба английской премьер-лиги работают над тем, чтобы он его получил", — рассказал Ютто.