Сарсания: «Аленичев-то дал схожий с якиновским результат»

Наставник литовского клуба «Атлантас» Константин Сарсания дал оценку выступлениям «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Напомним, что за тур до окончания первенства красно-белые обеспечили себе выход в Лигу Европы.



«С одной стороны, одержаны четыре победы подряд, ноль пропущенных голов. Это достижение. Но оно не помогло команде подняться выше пятого места. Если анонсируется борьба за чемпионство, то получается, даже с учетом четырех побед, провал. Уверен, что Леонид Федун мечтал о борьбе за титул. Кроме того, у клуба, по моим оценкам, второй-третий бюджет в стране. Задача задачей, но думаю, что Федун рассчитывал на место хотя бы в тройке.



В принципе, Аленичев-то дал схожий с якиновским результат – сейчас пятое место, годом раньше было шестое», — сказал специалист.