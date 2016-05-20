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Сарсания: «Аленичев-то дал схожий с якиновским результат»

20 мая 2016, 06:53
10

Наставник литовского клуба «Атлантас» Константин Сарсания дал оценку выступлениям «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Напомним, что за тур до окончания первенства красно-белые обеспечили себе выход в Лигу Европы.

«С одной стороны, одержаны четыре победы подряд, ноль пропущенных голов. Это достижение. Но оно не помогло команде подняться выше пятого места. Если анонсируется борьба за чемпионство, то получается, даже с учетом четырех побед, провал. Уверен, что Леонид Федун мечтал о борьбе за титул. Кроме того, у клуба, по моим оценкам, второй-третий бюджет в стране. Задача задачей, но думаю, что Федун рассчитывал на место хотя бы в тройке.

В принципе, Аленичев-то дал схожий с якиновским результат – сейчас пятое место, годом раньше было шестое», — сказал специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Атлантас Спартак Сарсания Константин
Комментарии (10)
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aurora5858
1463718451
Провал
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Диктор
1463718907
Перед тренером была поставлена задача-попасть в еврокубки -команда попала ,какие могут быть к нему притензии????
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REDWHITE_
1463724979
от результатов сарсаним, вся литва в шоке)))
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Black Giz
1463725153
Человек работает всего год. Они вышли в еврокубки. По мне так неплохой показатель. Пару лет еще точно надо дать поработать, а дальше уже делать выводы.
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serhz
1463726486
Это не Аленичев вывел в ЛЕ --это Локомотив, блестяще финишировал ,так что благодарите их , а то и шестое место было бы в радость.
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Каратель помойников
1463726849
игра при якине была совсем тухлая...пусть и при Аленичеве Спатак много проигрывал,но играл гораздо интереснее,смотреть приятнее,так что пусть он работает дальше и некуй всяким псевдоспециалистам в Спартак рыло пилить
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slavа0508
1463729383
Не пойму что то я болельщиков Спартака,Карпина за вторые и третьи места гнобили,все хотели золота,а сейчас вдруг все дружно кричат Дайте Диме поработать,что уже походу все привыкли к 5-6 местам????или кто то думает что Аленичев в следующем сезоне золото возьмёт,да не возьмёт ,не состоялся он ещё как тренер,,,
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СЛАВА 81
1463734875
Убрать Аленичева, как он убрал Старкова.
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