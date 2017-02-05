Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен»

    Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что нападающий Андрей Панюков может перейти в один из клубов РФПЛ. Напомним, ранее 22-летний форвард, права на которого принадлежат «Атлантасу», расторг контракт с «Брагой».

    «Его переход в Россию сейчас невозможен, из-за так называемого правила «третьей майки», то есть он уже был заигран за два клуба в текущем сезоне. У него два варианта – либо вернуться в «Атлантас», либо перейти в чемпионат, который сейчас только начнется, в частности, есть варианты из Швеции и Норвегии. Но нам еще предстоит понять, какой из них для него сейчас лучше; я думаю, сейчас ему, может быть, лучше вернуться в «Атлантас» и доиграть сезон, а там спокойно искать новую команду», – сказал Сарсания.

    В нынешнем сезоне Примейры Панюков принял участие в шести встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 5 февраля 2017, 19:53

      Печальбеда, ога...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11