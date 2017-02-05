Сарсания: «Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен»

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что нападающий Андрей Панюков может перейти в один из клубов РФПЛ. Напомним, ранее 22-летний форвард, права на которого принадлежат «Атлантасу», расторг контракт с «Брагой».

«Его переход в Россию сейчас невозможен, из-за так называемого правила «третьей майки», то есть он уже был заигран за два клуба в текущем сезоне. У него два варианта – либо вернуться в «Атлантас», либо перейти в чемпионат, который сейчас только начнется, в частности, есть варианты из Швеции и Норвегии. Но нам еще предстоит понять, какой из них для него сейчас лучше; я думаю, сейчас ему, может быть, лучше вернуться в «Атлантас» и доиграть сезон, а там спокойно искать новую команду», – сказал Сарсания.

В нынешнем сезоне Примейры Панюков принял участие в шести встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.