«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым

Бывший нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешел в «Зенит». Петербургский клуб заключил с 22-летним россиянином контракт до 2020 года.

Ранее сообщалось, что форвард будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых в ФНЛ.

В минувшем сезоне Панюков забил 11 голов в 14 матчах чемпионата Литвы.