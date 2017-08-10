«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым

на следующий год лимит другой будет и у него шансов вообще не будет и после ЧМ русские игрочишки уже никому нужны не будут и про них и Мутко и остальные забудут это им сейчас хотца на домашнем мундиале отличиться но не судьба
Бывший нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешел в «Зенит». Петербургский клуб заключил с 22-летним россиянином контракт до 2020 года.
Ранее сообщалось, что форвард будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых в ФНЛ.
В минувшем сезоне Панюков забил 11 голов в 14 матчах чемпионата Литвы.