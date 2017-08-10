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    «Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым

    Бывший нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешел в «Зенит». Петербургский клуб заключил с 22-летним россиянином контракт до 2020 года.

    Ранее сообщалось, что форвард будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых в ФНЛ.

    В минувшем сезоне Панюков забил 11 голов в 14 матчах чемпионата Литвы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.08.2017 22:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2017, 08:30

      на следующий год лимит другой будет и у него шансов вообще не будет и после ЧМ русские игрочишки уже никому нужны не будут и про них и Мутко и остальные забудут это им сейчас хотца на домашнем мундиале отличиться но не судьба

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2017, 08:27

      очередной Соловьев потом в Динамо Спб перейдет

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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 > Garrincha58 11 августа 2017, 14:05

      Или три года помотается по структуре клуба: скамейка-дубль-молодежка, и сбежит обратно в Европу. Но надеюсь, что у него всё получится, и он вырастет из перспективного игрока в действительно классного игрока, который через несколько лет уедет в условный АПЛ или ЛаЛигу и будет там играть постоянно на зависть миллионерам, просиживающим тренировочные штаны на скамейках клубов по всей нашей необъятной.

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 00:32

      Нормально, чего ему в Литве прозябать? Там и футбол медным тазом накрылся.

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      Рейтинг: +448

      Paladius 11 августа 2017, 00:28

      В предсезонке был в поряде! Очень нравилось как играл. Думаю если шанс дадут, то он себя проявит! Ещё хотелось бы посмотреть не Лесового в основе!

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