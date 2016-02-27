Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России»

Бывший российский агент и функционер, а ныне главный тренер литовского "Атлантаса" Константин Сарсания отметил падение уровня чемпионата России.

"Конечно, кризис влияет очень сильно, я не знаю ни одной команды, чтобы добавился бюджет, а вот убавляется он, особенно в рублевом эквиваленте, очень серьезно.

Трансферы где наши клубы могут делать в основном? За границей. А за границей другая валюта, и для наших клубов это представляет очень большие затраты, проблемы отсюда.

Клубы первой пятерки еще что-то могут, а остальные... Усиливаться нечем, клубы не будут конкурентоспособными в Европе, а значит, что уровень чемпионата будет падать. Хотя он и так уже упал. Об этом говорит и вылет наших клубов из Лиги Европы. Попались достаточно хорошие и сильные команды – "Фенербахче" и "Спарта". С одной стороны, логично, с другой стороны, это подтверждает, что уровень РФПЛ упал", – сказал Сарсания.