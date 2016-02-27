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  • Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России»

Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России»

27 февраля 2016, 18:59
4

Бывший российский агент и функционер, а ныне главный тренер литовского "Атлантаса" Константин Сарсания отметил падение уровня чемпионата России.

"Конечно, кризис влияет очень сильно, я не знаю ни одной команды, чтобы добавился бюджет, а вот убавляется он, особенно в рублевом эквиваленте, очень серьезно.

Трансферы где наши клубы могут делать в основном? За границей. А за границей другая валюта, и для наших клубов это представляет очень большие затраты, проблемы отсюда.

Клубы первой пятерки еще что-то могут, а остальные... Усиливаться нечем, клубы не будут конкурентоспособными в Европе, а значит, что уровень чемпионата будет падать. Хотя он и так уже упал. Об этом говорит и вылет наших клубов из Лиги Европы. Попались достаточно хорошие и сильные команды – "Фенербахче" и "Спарта". С одной стороны, логично, с другой стороны, это подтверждает, что уровень РФПЛ упал", – сказал Сарсания.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлантас Фенербахче Спарта Сарсания Константин
Комментарии (4)
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Диктор
1456592480
Слова истинно ; русского ; .
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Garrincha58
1456594965
америку блин открыл я это еще летом говорил а будет еще хуже в ЛЕ может быть еще и с горем пополам из групп выйдем а вот в ЛЧ ловить нечего скоро там одной команды хватит
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Aztec58
1456597594
Главное, сам не упади, ага.
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grigkh
1456603661
А таблица коэффициэнтов говорить что в этом году уже 11.500 !!! Не помню такого у России.
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