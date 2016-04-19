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Сарсания: «Из пяти голов «Зенита» в трех виноват Гранат»

19 апреля 2016, 09:23
3

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» (2:5) в матче 24-го тура РФПЛ. По словам специалиста, у москвичей есть серьезные проблемы в игре обороны.

«В первом тайме «Зенит» откровенно плохо действовал в обороне. «Спартак» забил два мяча, а мог забить и еще два. Не знаю, почему средняя линия хозяев давала гостям так свободно распоряжаться мячом.

Во втором тайме со «Спартаком» произошло то, что все время с ним происходит. Спартаковцы едва и от «Кубани» не пропустили 4–5 голов, а «Зенит», у которого исполнительское мастерство повыше, чем у краснодарцев, столько и забил. Ничего нового тут нет.

Проблема «Спартака» не только в защитниках. Вся игра команды в обороне не соответствует требуемому уровню. Если, конечно, говорить о борьбе за самые высокие места. Конечно, были и индивидуальные ошибки у защитников гостей. Из пяти голов «Зенита» в трех виноват Гранат.

Как вообще может проходить такая передача по флангу, как это случилось в эпизоде со вторым мячом хозяев? Как Макеев позволяет запускать себе за спину передачу, причем не верхом, а низом? Защитник должен перекрывать бровку. Это просто какие-то нереальные ошибки.

Если «Спартак» хочет рассчитывать на что-то серьезное, то ему необходимы более квалифицированные игроки обороны. Атака у красно-белых неплохая, но нет баланса», — заявил Сарсания.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Атлантас Сарсания Константин
Комментарии (3)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1461054384
ВЫдерНУЛИ ГРАНАТу из ДИНАМита - рванула в СПАРТАКе
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С-Пб on-line
1461061793
Как же они любят искать крайних, деби лы!
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bzfar
1461074345
Сарсания видно комменты на бомбардире читает)))
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