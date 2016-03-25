Сарсания: «Для сборной России матч с Литвой – репетиция игры со Словакией на Евро-2016»

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания накануне товарищеского матча между сборными России и Литвы рассказал о сильных и слабых сторонах игры литовской команды. Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

– Какие отличительные черты есть у сборной Литвы?

– Нет сомнений, что литовцы будут играть от обороны с расчетом на контратаки. В сборной хватает мощных и быстрых футболистов. Такие команды принято называть боевыми. Литовцы агрессивны, хорошо борются – россиянам нужно уделить особое внимание стандартным положениям и постараться не дать сопернику разбежаться – повторюсь, скоростных исполнителей у Литвы хватает.

– Что этот спарринг может дать российской сборной?

– Мне кажется, матч должен стать своеобразной репетицией игры со Словакией на Евро-2016. Думаю, что словаки предпочтут сыграть против сборной России от обороны, а матч с Литвой – отличная возможность попробовать вскрыть плотные защитные построения, проверить взаимодействия.