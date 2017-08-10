- 10 августа 2017
- 22:27 Фото «Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым 6
- 21 июля 2017
- 00:30 Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ 2
- 29 июня 2017
- 20:11 Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль 9
- 10 июня 2017
- 20:21 Экс-нападающий «Браги» Панюков проходит просмотр в «Зените» 13
- 13 февраля 2017
- 20:48 Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом» 1
- 5 февраля 2017
- 14:47 Сарсания: «Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен» 1
- 24 августа 2016
- 18:46 Панюков подписал контракт с «Брагой» 9
- 20 мая 2016
- 06:53 Сарсания: «Аленичев-то дал схожий с якиновским результат» 10
- 19 апреля 2016
- 09:23 Сарсания: «Из пяти голов «Зенита» в трех виноват Гранат» 3
- 25 марта 2016
- 14:17 Сарсания: «Для сборной России матч с Литвой – репетиция игры со Словакией на Евро-2016» 1
- 27 февраля 2016
- 18:59 Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России» 4
- 20 февраля 2016
- 14:59 Панюков: «С своим будущим определюсь весной»
- 31 января 2016
- 22:58 Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»
- 19:15 Панюков может вернуться в «Динамо» 2
- 24 января 2016
- 19:23 Сарсания: «В ЦСКА Широкову будет лучше» 5
- 25 ноября 2015
- 07:34 Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре» 3
- 31 августа 2015
- 17:19 «Аяччо» арендовал Панюкова 2
- 9 августа 2015
- 00:14 Панюковым заинтересовались в АПЛ 3
- 11 июля 2015
- 06:28 Панюков: "Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю" 15