Прощание с Сарсанией пройдет 10 октября

Прощание со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией состоится, скорее всего, во вторник. Об этом сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Напомним, что Сарсания скончался в субботу из-за внезапно оторвавшегося тромба.

«Прощание с Константином Сарсанией, скорее всего, будет во вторник. Как оно пройдет, будет решаться сегодня-завтра. Будет ли прощание публичным, это зависит от родственников Константина. Где он будет похоронен, пока неизвестно, вопрос решается», – сказал Фурсенко.