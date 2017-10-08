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    Адвокат – о смерти Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат назвал шоком факт смерти спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании.

    Напомним, смерть 49-летнего функционера наступила вчера в связи с оторвавшимся тромбом. Прощание с Сарсанией пройдет 10 октября.

    «Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели «Зенит» к победам.

    А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал», – сказал Адвокат.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2017 17:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 9 октября 2017, 11:07

      Спасибо Дик.

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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr 8 октября 2017, 21:48

      Спасибо, ты настоящий человек и питерский генерал.

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