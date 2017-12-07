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    Агент: «Спартак» не потянул отступные за Дриусси»

    Футбольный агент Марсело Симонян участвовал в переходе полузащитника Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» в «Зенит». По его словам, еще за полгода до этого трансфера, аргентинский футболист мог оказаться в «Спартаке», но москвичи не смогли выплатить сумму отступных, прописанных в его контракте.

    – Следите за выступлениями Дриусси? Не разочарованы его переходом в «Зенит»?

    – Себастьяну требуется время для адаптации. У кого-то она занимает месяц, у кого-то больше. Помню, Фалькао вообще не играл в «Порту» первые полгода! Возможно, период адаптации – ключевой для дальнейшего успеха игрока. Я разговаривал с агентом Себастьяна и знаю, что он действительно счастлив в России.

    – Переговоры с «Зенитом» шли тяжело?

    – Как и всегда в подобных случаях. «Ривер» не собирался продавать Себастьяна. «Зениту» пришлось заплатить сумму выкупа. Привести стороны к согласию было и правда непросто.

    – Леандро Паредес уговаривал Дриусси выбрать «Зенит», а не «Спартак». К вам обращались из Москвы?

    – Мы начали работу со «Спартаком» прошлой зимой – еще за полгода до того, как Дриусси перешел в «Зенит». Мы вели переговоры, но «Спартак» не потянул «клаусуру», которую озвучивал «Ривер». А вот «Зенит» выложил, сколько требовалось. Но и сам Дриусси загорелся идеей перейти в «Зенит». Ведь его настойчиво звали тренер Роберто Манчини и люди, близкие к нему.

    – Вы имеете в виду Константина Сарсанию?

    – Не только. С Сарсанией мы встречались не один раз. Последний – в Мюнхене. Невозможно поверить, что «Зенит» потерял такого человека. У меня остались только добрые воспоминания о Константине. Это был очень дружелюбный и вместе с тем прямой человек. Он всегда жестко боролся за нужных ему игроков, в том числе за Дриусси. Очень грустно, что Сарсании больше нет с нами.

    – Вы знакомы с Марко Трабукки?

    – Да, мы общались. «Спартак» привлек его к переговорам по Себастьяну. Но к успеху мы не пришли.

    – Правда ли, что Трабукки получил комиссию от продажи Дриусси в «Зенит»?

    – Абсолютно точно нет. Никто никаких комиссий не платил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 06:41
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Путник 13
    1512621411
    Думаю Спартак ничего не потерял..
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    Обер-КанцлерЪ
    1512622789
    Да уж, зато Педро Рошу купили.
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    Munez89
    1512622917
    Марсело СИМОНЯН!!!!
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    Garrincha58
    1512625541
    Зенит в очередной раз лоханулся с партией опта аргентинцев
    Ответить
    ramos6548
    1512636806
    Может хорошо что не выложили. Не очень то он впечатляет.
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    игрок68
    1512643934
    хороший игрок он себя ещё покажет и таких комментав уже не будет
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    Приус
    1512647411
    Во всем промысел божий.
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    Куртуазные манеры
    1512648185
    Не вижу в нем большого игрока, неплохой и все.
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    paracetamol
    1512665681
    Спаму только негры!
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    ologreds
    1694991785
    numo528378
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