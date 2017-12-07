Агент: «Спартак» не потянул отступные за Дриусси»

Футбольный агент Марсело Симонян участвовал в переходе полузащитника Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» в «Зенит». По его словам, еще за полгода до этого трансфера, аргентинский футболист мог оказаться в «Спартаке», но москвичи не смогли выплатить сумму отступных, прописанных в его контракте.

– Следите за выступлениями Дриусси? Не разочарованы его переходом в «Зенит»?

– Себастьяну требуется время для адаптации. У кого-то она занимает месяц, у кого-то больше. Помню, Фалькао вообще не играл в «Порту» первые полгода! Возможно, период адаптации – ключевой для дальнейшего успеха игрока. Я разговаривал с агентом Себастьяна и знаю, что он действительно счастлив в России.

– Переговоры с «Зенитом» шли тяжело?

– Как и всегда в подобных случаях. «Ривер» не собирался продавать Себастьяна. «Зениту» пришлось заплатить сумму выкупа. Привести стороны к согласию было и правда непросто.

– Леандро Паредес уговаривал Дриусси выбрать «Зенит», а не «Спартак». К вам обращались из Москвы?

– Мы начали работу со «Спартаком» прошлой зимой – еще за полгода до того, как Дриусси перешел в «Зенит». Мы вели переговоры, но «Спартак» не потянул «клаусуру», которую озвучивал «Ривер». А вот «Зенит» выложил, сколько требовалось. Но и сам Дриусси загорелся идеей перейти в «Зенит». Ведь его настойчиво звали тренер Роберто Манчини и люди, близкие к нему.

– Вы имеете в виду Константина Сарсанию?

– Не только. С Сарсанией мы встречались не один раз. Последний – в Мюнхене. Невозможно поверить, что «Зенит» потерял такого человека. У меня остались только добрые воспоминания о Константине. Это был очень дружелюбный и вместе с тем прямой человек. Он всегда жестко боролся за нужных ему игроков, в том числе за Дриусси. Очень грустно, что Сарсании больше нет с нами.

– Вы знакомы с Марко Трабукки?

– Да, мы общались. «Спартак» привлек его к переговорам по Себастьяну. Но к успеху мы не пришли.

– Правда ли, что Трабукки получил комиссию от продажи Дриусси в «Зенит»?

– Абсолютно точно нет. Никто никаких комиссий не платил.