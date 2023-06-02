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    • Сестра Сарсании рассказала, как ее брат предотвратил заказное убийство

    Сестра Сарсании рассказала, как ее брат предотвратил заказное убийство

    Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала, как ее брат предотвратил убийство человека, связанного с футболом.

    – Был случай. Не знаю, что сделал один наш футбольный человек, но его приговорили. Решили физически устранить. Костя случайно узнал.

    – Ого.

    – Брат в полном ужасе набирает одному из могущественных товарищей с той стороны. Напросился на встречу. Тот непреклонен: «Константин, я обратных шагов не делаю. Если принял решение, значит, оно будет выполнено. Задний ход невозможен...»

    – А дальше?

    – Костя его уговаривал два или три часа. В бассейне с ним плавал. В сауне парился. Все время выводил разговор на эту тему.

    Настолько вымотал человека, что тот выдохнул: «Как ты мне надоел! Пусть будет по-твоему, хотя это не в моих правилах. Только из уважения к тебе! Просто передай ему, чтоб я ни разу в жизни с ним не пересекся...»

    – Человек жив до сих пор?

    – Жив-здоров. Был Косте очень благодарен. Я всего этого не знала. Да и многого не знала, как выяснилось. Скольким людям помогал. Но все истории, которые выплыли, полностью укладывались в мое представление о брате...

    – Вам тоже помогал?

    – Когда это требовалось, да. Даже с этой квартирой. Не хватало половины стоимости. Говорит: «Да я тебе дам в долг сколько надо. Будешь отдавать потихонечку». Ну, купили. Потом у меня развод, и слышу от брата: «Тань, даже не думай. Не надо мне ничего отдавать...»

    • Экс-спортивный директор «Зенита» умер в октябре 2017 года.
    • Ему было 49 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 11:17
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