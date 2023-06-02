Сестра Сарсании рассказала, как ее брат предотвратил заказное убийство

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала, как ее брат предотвратил убийство человека, связанного с футболом.

– Был случай. Не знаю, что сделал один наш футбольный человек, но его приговорили. Решили физически устранить. Костя случайно узнал.

– Ого.

– Брат в полном ужасе набирает одному из могущественных товарищей с той стороны. Напросился на встречу. Тот непреклонен: «Константин, я обратных шагов не делаю. Если принял решение, значит, оно будет выполнено. Задний ход невозможен...»

– А дальше?

– Костя его уговаривал два или три часа. В бассейне с ним плавал. В сауне парился. Все время выводил разговор на эту тему.

Настолько вымотал человека, что тот выдохнул: «Как ты мне надоел! Пусть будет по-твоему, хотя это не в моих правилах. Только из уважения к тебе! Просто передай ему, чтоб я ни разу в жизни с ним не пересекся...»

– Человек жив до сих пор?

– Жив-здоров. Был Косте очень благодарен. Я всего этого не знала. Да и многого не знала, как выяснилось. Скольким людям помогал. Но все истории, которые выплыли, полностью укладывались в мое представление о брате...

– Вам тоже помогал?

– Когда это требовалось, да. Даже с этой квартирой. Не хватало половины стоимости. Говорит: «Да я тебе дам в долг сколько надо. Будешь отдавать потихонечку». Ну, купили. Потом у меня развод, и слышу от брата: «Тань, даже не думай. Не надо мне ничего отдавать...»