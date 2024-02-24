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    • «Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании

    «Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании

    Форвард БАТЭ Андрей Панюков высказался о человеческих качествах своего экс-агента Константина Сарсании. Он умер в 2017 году в 49 лет из-за оторвавшегося тромба.

    «Возьмем работу Сарсании в литовском «Атлантасе». Он стольким людям там помогал. Кому-то квартиры покупал, деньги давал, не спрашивая, когда вернешь. Золотой человек был», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2024 23:54
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1708817419
    топовый менеджер. привёл к нам адвоката, тимощука, данни. умел искать недорогие таланты в слабых клубах, в торпедо и химках обнаружил зырянова и широкова. и много кого ещё купили с его подсказок
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    СпорЦмен
    1708838417
    О Сарсании плохо ничего не скажу. Но Панюков, походу, реадьно спорЦмен. Он не понимает, что чужие деньги, вмегда легко отдаются. Если человеку деньги даются с трудом, он с ними расстаться торопится не будет. А на сколько мне известно, Сарсания отдавал не свои деньги. Вопросы решал деньгами людей, чьи интересы представлял.
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    Ziklop
    1708843528
    после смерти Сарсании, Манчини сдулся и провалил сезон, после отличного старта. такое впечатление что Сарсания главным был.
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