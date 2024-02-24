«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании

Форвард БАТЭ Андрей Панюков высказался о человеческих качествах своего экс-агента Константина Сарсании. Он умер в 2017 году в 49 лет из-за оторвавшегося тромба.

«Возьмем работу Сарсании в литовском «Атлантасе». Он стольким людям там помогал. Кому-то квартиры покупал, деньги давал, не спрашивая, когда вернешь. Золотой человек был», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».