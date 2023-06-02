Сестра Сарсании назвала виновных в смерти своего брата

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала, как ее брат умер в реанимации.

– С утра звоню в больницу и слышу: «А он в реанимации». – «Как в реанимации?!» – «Ну, так...» Я ноги в руки и туда. Отцу ничего не рассказываю, как Костя и просил. Нашла эту реанимацию. Выходит доктор: «У него рванул тромб».

– Тот же самый пошел дальше?

– Видимо, был еще один. Я не медик. Но дал прямо в сердце! У Кости клиническая смерть, как-то его реанимировали. Остановка сердца, 45 минут его запускали. Запустили!

– Какая ужасная история.

– Снова отключился – и снова запустили. Вот сейчас лежит. Я стала этому доктору задавать вопросы: «А почему ему ловушку не поставили?» Знаете, наверное, ставится фильтр...

– Элементарная вещь.

– В том-то и дело!

– Что услышали?

– Говорю: «Можно ли делать операцию?» Доктор помолчал и неохотно выдавливает: «Я не должен такого говорить, но все-таки скажу: это врачебная ошибка в чистом виде...»

– Что надо было делать?

– Как только его привезли, надо было сразу ставить ловушку! Все! Доктор так и сказал: «Тогда через 10 дней он бы ушел на своих ногах. Живой и здоровый».

– Жил бы до сих пор.

– Врачу говорю: «Я все поняла. Сколько ему осталось?» – «А вы медик?» – «Нет. Но у нас мама так же умирала... Сколько процентов, что он выкарабкается?» – «Два».

– Тяжело слушать даже спустя годы.

– Говорю: «Были случаи?» – «Два человека из ста. Поэтому и говорю так точно: два процента...» Я переспросила: «Наш случай?» Он помолчал несколько секунд и покачал головой: «Нет».

Потом добавил: «Понимаете, сейчас ему надо вводить разные препараты. Которые уничтожают почки и не только их. А если не ввести, будет отмирать что-то другое...»