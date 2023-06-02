Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сестра Сарсании назвала виновных в смерти своего брата

2 июня 2023, 10:12
3

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала, как ее брат умер в реанимации.

– С утра звоню в больницу и слышу: «А он в реанимации». – «Как в реанимации?!» – «Ну, так...» Я ноги в руки и туда. Отцу ничего не рассказываю, как Костя и просил. Нашла эту реанимацию. Выходит доктор: «У него рванул тромб».

– Тот же самый пошел дальше?

– Видимо, был еще один. Я не медик. Но дал прямо в сердце! У Кости клиническая смерть, как-то его реанимировали. Остановка сердца, 45 минут его запускали. Запустили!

– Какая ужасная история.

– Снова отключился – и снова запустили. Вот сейчас лежит. Я стала этому доктору задавать вопросы: «А почему ему ловушку не поставили?» Знаете, наверное, ставится фильтр...

– Элементарная вещь.

– В том-то и дело!

– Что услышали?

– Говорю: «Можно ли делать операцию?» Доктор помолчал и неохотно выдавливает: «Я не должен такого говорить, но все-таки скажу: это врачебная ошибка в чистом виде...»

– Что надо было делать?

– Как только его привезли, надо было сразу ставить ловушку! Все! Доктор так и сказал: «Тогда через 10 дней он бы ушел на своих ногах. Живой и здоровый».

– Жил бы до сих пор.

– Врачу говорю: «Я все поняла. Сколько ему осталось?» – «А вы медик?» – «Нет. Но у нас мама так же умирала... Сколько процентов, что он выкарабкается?» – «Два».

– Тяжело слушать даже спустя годы.

– Говорю: «Были случаи?» – «Два человека из ста. Поэтому и говорю так точно: два процента...» Я переспросила: «Наш случай?» Он помолчал несколько секунд и покачал головой: «Нет».

Потом добавил: «Понимаете, сейчас ему надо вводить разные препараты. Которые уничтожают почки и не только их. А если не ввести, будет отмирать что-то другое...»

  • Экс-спортивный директор «Зенита» умер в октябре 2017 года.
  • Ему было 49 лет.

Еще по теме:
Логашов сказал, кто спас его: «Если бы не он, жил бы где‑нибудь на автовокзале или в канаве бы валялся»
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании 1
Сестра Сарсании рассказала, как ее брат предотвратил заказное убийство
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сарсания Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1685704222
30 минут реанимируют... 45 то с чего..
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+