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    Сестра Сарсании назвала виновных в смерти своего брата

    Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала, как ее брат умер в реанимации.

    – С утра звоню в больницу и слышу: «А он в реанимации». – «Как в реанимации?!» – «Ну, так...» Я ноги в руки и туда. Отцу ничего не рассказываю, как Костя и просил. Нашла эту реанимацию. Выходит доктор: «У него рванул тромб».

    – Тот же самый пошел дальше?

    – Видимо, был еще один. Я не медик. Но дал прямо в сердце! У Кости клиническая смерть, как-то его реанимировали. Остановка сердца, 45 минут его запускали. Запустили!

    – Какая ужасная история.

    – Снова отключился – и снова запустили. Вот сейчас лежит. Я стала этому доктору задавать вопросы: «А почему ему ловушку не поставили?» Знаете, наверное, ставится фильтр...

    – Элементарная вещь.

    – В том-то и дело!

    – Что услышали?

    – Говорю: «Можно ли делать операцию?» Доктор помолчал и неохотно выдавливает: «Я не должен такого говорить, но все-таки скажу: это врачебная ошибка в чистом виде...»

    – Что надо было делать?

    – Как только его привезли, надо было сразу ставить ловушку! Все! Доктор так и сказал: «Тогда через 10 дней он бы ушел на своих ногах. Живой и здоровый».

    – Жил бы до сих пор.

    – Врачу говорю: «Я все поняла. Сколько ему осталось?» – «А вы медик?» – «Нет. Но у нас мама так же умирала... Сколько процентов, что он выкарабкается?» – «Два».

    – Тяжело слушать даже спустя годы.

    – Говорю: «Были случаи?» – «Два человека из ста. Поэтому и говорю так точно: два процента...» Я переспросила: «Наш случай?» Он помолчал несколько секунд и покачал головой: «Нет».

    Потом добавил: «Понимаете, сейчас ему надо вводить разные препараты. Которые уничтожают почки и не только их. А если не ввести, будет отмирать что-то другое...»

    • Экс-спортивный директор «Зенита» умер в октябре 2017 года.
    • Ему было 49 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7822

      mihail200606 22 часа назад

      30 минут реанимируют... 45 то с чего..

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      Рейтинг: +2649

      serglider > mihail200606 21 час назад

      Я вообще удивляюсь, что человек бывший в то время в стрессовом состоянии, так подробно излагает, что и кто говорил. Не так давно то же столкнулся с нашими медиками, в провинции. Общий вывод бюджетной, условно бесплатной медицины у нас нет! Там тупо сидят люди в белых халатах и имитируют какую-то деятельность, но больше смотрят в свои смартфоны чем на больных. Больных со смертельным диагнозом выпинывают домой на раз-два! Так что Сапсании еще повезло, что им кто-то вообще занимался...

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