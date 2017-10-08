Червиченко: «Смерть Сарсании – большая потеря для отечественного футбола»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что российский футбол многое потерял после ухода из жизни спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.

Напомним, что Сарсания скончался в субботу из-за внезапно оторвавшегося тромба.

– Как восприняли новость о смерти Константина Сарсании?

– Для меня это шок. Мы были знакомы с 2000 года, то есть знали друг друга 17 лет, имели много общих проектов. В голове не укладывается! Я с ним виделся в последний раз на матче «Спартак» – «Рубин», разговаривал. Мы обсуждали планы на будущее. Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родным Кости. Это большая потеря для отечественного футбола.

– Каковы были его профессиональные качества как агента?

– Я думаю, что они были на самом высоком уровне. Никто из ныне существующих футбольных агентов до него не дотягивал, при всем уважении. Так, как он, никто в нашей стране не разбирался в футболе. Он обладал всеми качествами современного футбольного менеджера. Помимо знаний, он был блестящим дипломатом. Мог договориться с кем угодно. А как он работал? Ну далеко ходить не надо, посмотрите на нынешний «Зенит». В том, как сейчас играет питерская команда, большая заслуга Константина. Так же, как и возвращение Александра Кокорина в большой футбол. Везде, где бы Костя ни работал, у него всегда был положительный результат.

Хотел бы отметить «Зенит» образца 2008 года, когда они выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок Европы – это тоже его детище.