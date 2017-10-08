Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным и чистым парнем»

Президент РФС Виталий Мутко отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании. По мнению политика, функционер ушел из жизни в рассвете сил.

«Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу.

Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею.

Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», – сказал Мутко.

В качестве причины смерти Сарсании называется оторвавшийся тромб.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе