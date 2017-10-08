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    Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным и чистым парнем»

    Президент РФС Виталий Мутко отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании. По мнению политика, функционер ушел из жизни в рассвете сил.

    «Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу.

    Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею.

    Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», – сказал Мутко.

    В качестве причины смерти Сарсании называется оторвавшийся тромб.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2017 01:13
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