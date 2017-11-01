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  • Геркус: «Увольнение сына Сарсании? Все это ложь. Он сам ушел в «Зенит»

Геркус: «Увольнение сына Сарсании? Все это ложь. Он сам ушел в «Зенит»

1 ноября 2017, 19:57
4

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об увольнении сына Константина Сарсании Дениса. Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников уволило специалиста через два дня после похорон отца.

«Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трех лет. После трагедии Эрик Штоффельсхаус, спортивный директор «Локомотива», пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.

Спустя небольшое время Денис сам подошел и сказал, что уходит работать в «Зенит» к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте», — сказал Геркус.

Напомним, что ранее Денис Сарсания опроверг слухи о своем увольнении.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Сарсания Константин Геркус Илья
Комментарии (4)
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Lester84
1509558704
Видимо кто-то не хочет, чтобы Локо в этом сезоне стало чемпионом. Наверное тот, кто половину сборной Аргентины купил, а толку с этого никакого
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Axe111
1509564377
Шикарная новость, браво
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OfaZavr
1509609015
ну и правильно что все разъяснил.
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