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  • Сын Сарсании: «Я ушел из «Локомотива» по собственному желанию»

Сын Сарсании: «Я ушел из «Локомотива» по собственному желанию»

1 ноября 2017, 15:52
3

Сын скончавшегося спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Денис заявил, что сам решил уйти из «Локомотива».

Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников уволило специалиста через два дня после похорон отца. Денис работал в селекционной службе.

«Я ушел по собственному желанию, информация о моем увольнение, активно гуляющая по ряду СМИ, не соответствует действительности. Через пару дней после похорон отца принял решение покинуть «Локомотив». Просто не видел для себя смысла продолжать там работу.

Конечно, есть огромное желание работать в футболе, но об этом начну думать позже, после того, как пройдет хотя бы 40 дней со дня смерти отца», – сказал Сарсания.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1509543189
Правильно поступил Денис, что внёс ясность по своему уходу, а то заголовки запестрили с явным акцетом на нехорошее в отношении клуба Локомотив.
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Антибиотик
1509549650
Продажные журналюги уже на смерти людей свои поганые желтые новости пишут. Совести вообще- ноль!!!
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OfaZavr
1509552715
хорошо что все разъяснил, а то на репутацию клуба тень падает.
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