Сын Сарсании: «Я ушел из «Локомотива» по собственному желанию»

Сын скончавшегося спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Денис заявил, что сам решил уйти из «Локомотива».

Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников уволило специалиста через два дня после похорон отца. Денис работал в селекционной службе.

«Я ушел по собственному желанию, информация о моем увольнение, активно гуляющая по ряду СМИ, не соответствует действительности. Через пару дней после похорон отца принял решение покинуть «Локомотив». Просто не видел для себя смысла продолжать там работу.

Конечно, есть огромное желание работать в футболе, но об этом начну думать позже, после того, как пройдет хотя бы 40 дней со дня смерти отца», – сказал Сарсания.