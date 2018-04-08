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    Рабинер: «Умер Костя Сарсания – и в «Зените» все посыпалось»

    Спортивный журналист Игорь Рабинер дал оценку происходящему в санкт-петербургском «Зените». Писатель связывает неудачи клуба с осенней смертью спортивного директора Константина Сарсании.

    «Смотришь на то, во что превратился «Зенит» за последние полгода – и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всe внутри клуба разруливал, – и всe посыпалось. Всe. И даже никакая суперпосещаемость не помогает», – заметил Рабинер.

    «Зенит» в РФПЛ идет пятым.

    Источник: Twitter

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    08.04.2018 10:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:52

      верно подметил, с этого момента все и покатилось вниз.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 15:58

      Кстати, Сарсания это г-но, что сейчас на поле выходит, и накупил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:27

      Да в Зените начало сыпаться в последний срок Спалетти. Игроки думают только о бабле, а до команды им поххххх!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 13:20

      Как бы это не было печально,но после смерти Сарсании,у Зенита начались проблемы.

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 8 апреля 2018, 13:13

      Был прекрасным психологом. Царство ему небесное

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 апреля 2018, 12:44

      Тот случай, когда все держалось на одном человеке... Тоже это заметил.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2018, 12:24

      Согласен, это очевидно, хоть Костя воротил баблом, но и про футбол не забывал, связи и опыт у него были на высоте.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 8 апреля 2018, 11:23

      еще много людей заработает на газсреме----халява

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 10:58

      По моему посещаемость тоже хромает, сплошные бреши на стадионе!

      0
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > Федя Кабак 8 апреля 2018, 11:00

      47к на Краснодаре этого мало???? посмотрел бы сначала посещаемость а потом писал..

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2018, 10:13

      бред полный бред Рабинер еврей что ли причем здесь Костя он что тренировал вместо Манчини или Манчини с ним советовался кого ставить и кого в аренду отдать все игроки кроме Оздоева и Заболотного были приобретены при Косте и если бы он был жив то было бы тоже самое эти аргентинцы очень слабые и толку от них никогда не будет да и русских игроков в Зените хороших нет

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