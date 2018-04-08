Рабинер: «Умер Костя Сарсания – и в «Зените» все посыпалось»

Спортивный журналист Игорь Рабинер дал оценку происходящему в санкт-петербургском «Зените». Писатель связывает неудачи клуба с осенней смертью спортивного директора Константина Сарсании.

«Смотришь на то, во что превратился «Зенит» за последние полгода – и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всe внутри клуба разруливал, – и всe посыпалось. Всe. И даже никакая суперпосещаемость не помогает», – заметил Рабинер.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.