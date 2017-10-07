Орещук призывает «Зенит» выиграть РФПЛ и принести медаль на могилу Сарсании

Известный футбольный агент, а в прошлом игрок Роман Орещук отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании.

«Для меня он был номер один в агентском бизнесе. Тем более, Константин в этом году вернулся к любимому делу, к любимой команде, строил большие планы. Я думаю, что «Зенит» должен победить в этом чемпионате и принести эту медаль на могилу Сарсании.

Этот год должен пройти под знаком «Зенита», ребята должны сплотиться и выиграть все, что возможно. Ради Сарсании. Он всегда был позитивным. Константин никогда ни про одного человека за глаза плохого не говорил. Мог назвать «пионером», посмеяться как-то.

В агентском бизнесе он совершил прорыв. Любого иностранного агента спроси фамилию известного и порядочного российского агента, и любой назовет одно-единственное имя», – уверен Орещук.

Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе