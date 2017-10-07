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    Орещук призывает «Зенит» выиграть РФПЛ и принести медаль на могилу Сарсании

    Известный футбольный агент, а в прошлом игрок Роман Орещук отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании.

    «Для меня он был номер один в агентском бизнесе. Тем более, Константин в этом году вернулся к любимому делу, к любимой команде, строил большие планы. Я думаю, что «Зенит» должен победить в этом чемпионате и принести эту медаль на могилу Сарсании.

    Этот год должен пройти под знаком «Зенита», ребята должны сплотиться и выиграть все, что возможно. Ради Сарсании. Он всегда был позитивным. Константин никогда ни про одного человека за глаза плохого не говорил. Мог назвать «пионером», посмеяться как-то.

    В агентском бизнесе он совершил прорыв. Любого иностранного агента спроси фамилию известного и порядочного российского агента, и любой назовет одно-единственное имя», – уверен Орещук.

    Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2017 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 8 октября 2017, 00:07

      Зенит теперь обязан стать чемпионом

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