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    Григорий Иванов: «Сарсания звал Ильина в «Зенит»; парень уже был мыслями там, но в итоге остался у нас»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита» к нападающему уральцев Владимиру Ильину. Сине-бело-голубые летом могли взять форварда себе.

    «Он нам очень помог в весенней части прошлого сезона, забил нужные мячи. А у нас как происходит: человек забьет три гола — и к нему сразу же повышенное внимание. И психологически он много потерял, тот же «Зенит» с ним контактировал.

    Я разговаривал с ныне покойным Константином Сарсанией, он говорил, что, скорее всего, «Зенит» Ильина заберет к себе. Я ничего против не имел, есть выкупная цена, пожалуйста. И все эти ситуации, безусловно, влияют на футболиста. Парень уже думал, что он в «Зените», а на самом деле остался здесь.

    Плюс травму получил, долго восстанавливался. Но я думаю, что сейчас он подготовится к весенней части сезона и покажет настоящего Владимира Ильина», – сказал Иванов «Областной газете».

    В текущем сезоне РФПЛ Ильин в 15 матчах забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 13:23

      сейчас вообще нет ни одного нападающего в России, который бы усилил Зенит даже Смолов не смог бы этого сделать ему надо ехать в другой чемпионат или в ЦСКА там бы он точно заиграл

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