Александр Кержаков: «Вернусь в футбол, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал условия, при которых он может вернуться в большой футбол.

– Можете ли вы точно назвать момент, когда поняли: мечта сыграть на ЧМ-2018 не осуществится, и пора вешать бутсы на гвоздь?

– Меня перестали вызывать в сборную из-за отсутствия игровой практики. Получить ее в «Зените», где после решения Андре Виллаш-Боаша даже на базу допускать перестали, было невозможно. Попытка перезагрузить карьеру в «Цюрихе» тоже не увенчалась успехом. Мой шаг был вполне логичным и своевременным.

– Вариант, при котором вы снимите бутсы с гвоздя, возможен?

– Уже не раз говорил, что это возможно в одном случае: если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда. За нее готов сыграть бесплатно. Только никаких предпосылок к созданию клуба нет.

– Сейчас вместе с Владиславом Радимовым вы курируете систему подготовки резервов в «Зените». Какую карьеру в качестве спортивного менеджера хотите сделать?

– Моя цель – приносить пользу родному клубу. Сейчас занимаюсь самыми разными вопросами, и мне эта работа нравится. Она помогает реализовываться. Это самое лучшее, что можно было придумать после окончания карьеры профессионального футболиста.

– Видите себя в будущем спортивным директором уровня Константина Сарсании?

– Константин был даже не профессионалом своего дела, ему это было дано свыше. Многому хотел у него научиться, но, увы, не успел. Мы даже говорили об этом с Константином. Безвременный уход Сарсании – потеря для всех нас.