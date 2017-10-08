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    Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки

    Стали известны подробности церемонии прощания со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией. Похороны состоятся 10 октября, сообщил журналист Илья Казаков.

    «Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр», – написал Казаков.

    Напомним, 49-летний функционер скончался вчера из-за оторвавшегося тромба.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: Facebook.com

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    08.10.2017 19:47
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