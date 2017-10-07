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    Данни: «Умер человек, который привел меня в «Зенит». Я в шоке. Только вчера с ним общались»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Данни отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора клуба Константина Сарсании. Португалец находится в шоке от случившегося.

    «Покойся с миром. Человек, который привел меня в «Зенит», скончался. Накануне мы общались с ним по телефону. Я в шоке. Пусть Господь подарит твоей семье силы и терпение», – написал Данни.

    Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

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    Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: Instagram

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    07.10.2017 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 8 октября 2017, 15:36

      Светлая память человеку,,,,,Соболезную ,,,болельщик Спартака,,когда человек уходит в самом расцвете очень печально,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 8 октября 2017, 02:40

      Молодой же( скорбим(( семье сил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 8 октября 2017, 00:50

      большая потеря...ужасно когда так рано....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 8 октября 2017, 00:03

      думаю всем в шоке....мои соболезнования...крепитесь...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Palev0 7 октября 2017, 23:56

      Светлая память...

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