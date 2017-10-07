Данни: «Умер человек, который привел меня в «Зенит». Я в шоке. Только вчера с ним общались»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Данни отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора клуба Константина Сарсании. Португалец находится в шоке от случившегося.

«Покойся с миром. Человек, который привел меня в «Зенит», скончался. Накануне мы общались с ним по телефону. Я в шоке. Пусть Господь подарит твоей семье силы и терпение», – написал Данни.

Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

text Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Окт 7 2017 в 10:42 PDT

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе