Данни: «Умер человек, который привел меня в «Зенит». Я в шоке. Только вчера с ним общались»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Данни отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора клуба Константина Сарсании. Португалец находится в шоке от случившегося.

«Покойся с миром. Человек, который привел меня в «Зенит», скончался. Накануне мы общались с ним по телефону. Я в шоке. Пусть Господь подарит твоей семье силы и терпение», – написал Данни.

Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

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Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе