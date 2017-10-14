Мевля: «Зениту» надо выигрывать ради памяти Сарсании»

Защитник «Зенита» Миха Мевля заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы побеждать в память Константина Сарсании. Спортивный директор питерцев скончался в 49 лет.

«Сарсания был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти. Было бы неплохо пройти весь чемпионат без поражений. Для этого нужно не заглядывать в будущее, а концентрироваться только на следующей встрече. Выходить на поле, каждый раз показывать всe, на что способен, и побеждать», — сказал Мевля.