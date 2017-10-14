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    Мевля: «Зениту» надо выигрывать ради памяти Сарсании»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы побеждать в память Константина Сарсании. Спортивный директор питерцев скончался в 49 лет.

    «Сарсания был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти. Было бы неплохо пройти весь чемпионат без поражений. Для этого нужно не заглядывать в будущее, а концентрироваться только на следующей встрече. Выходить на поле, каждый раз показывать всe, на что способен, и побеждать», — сказал Мевля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 08:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 октября 2017, 14:36

      нужно к этому стремиться в каждой игре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 октября 2017, 14:15

      Выираем и всем нос утрем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 октября 2017, 13:56

      Зениту надо просто Выигрывать!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > dyema 14 октября 2017, 14:10

      Мда, странный аргумент... Можно было бы после победы сказать: её, мол, посвящаем в память... А до, по моему как-то не корректно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 14 октября 2017, 13:09

      особенно с такими Мевлями только и побеждать

      -2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 октября 2017, 09:21

      и ради болельщиков

      1
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