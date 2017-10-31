Орлов: «В России только три команды играют в комбинационный футбол. Остальные сидят у своих ворот»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что мало какой российский клуб сможет проявить себя в Европе. По его словам, лишь три клуба показывают настоящую комбинационную игру.

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

— Некоторые ухватились за мысль: наш футбол не развивается, раз Юрий Семин на первом месте.

— Какая глупость! Насчет развития футбола судят по выступлениям сборных, клубов в европейских турнирах. Наш футбол не так высок, знаем его место в рейтинге. И, кстати, если хотим выглядеть достойно в Европе, надо ставить игру. Задача не меняется. У нас только три команды, которые стараются играть в настоящий комбинационный футбол: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Остальные, включая «Локомотив», сидят у своих ворот, играют от соперника. Такая тактика может принести успех на отдельном отрезке. Выиграть с ней чемпионат вряд ли возможно. Сейчас «Локомотив» на первом месте, и все против него будут играть так, как он играл против «Зенита».

— Еще Луческу говорил, что хотел научить играть «Зенит» в доминирующий футбол, с контролем мяча — только так, дескать, можно быть конкурентоспособным в Европе.

— Да! Он старался это делать. Не вышло. Манчини то же самое хочет. А остальные… Ну как играет «Амкар»? Непроходимая защита. «Локомотив» такой же. Может, когда вернутся после травм Чорлука и Ари, они прибавят в атакующей игре. И станут чемпионами. У Семина есть опыт. Тогда надо будет играть в Лиге чемпионов. У нас «Спартак» там играет и как выглядит?

— Громит «Севилью» 5:1.

— Так это один матч! «Зенит» группу в Лиге чемпионов выиграл — за счет этого он выше всех наших клубов в европейском рейтинге. «Ливерпуль», мы же видели, издевался над «Спартаком». Это чудо, что они в том матче очко зацепили.

— Вывод — чтобы играть в доминирующий, атакующий футбол, нужны идеи и сыгранность. Этого не хватает «Зениту»?

— Ну конечно. Идеи должны идти от тренера, игроки должны в них поверить. Необходимо единство. Без него невозможно добиться цели. Над созданием такой атмосферы прежде всего работают тренеры. Все влияет на жизнь клуба. Тот же уход Кости Сарсания. Он набирал игроков, знал их контракты. Разговаривал от имени игроков с Манчини. И от имени президента, кстати, разговаривал с Манчини. Сейчас такого человека, менеджера нет. Видите, как совпало все. Конечно, есть Тимощук, Симутенков. Они могут переспросить, что-то подсказать. Но могут ли они заменить Костю? Спортивного директора? Я думаю, нет. У этого человека была харизма, авторитет. Он мог задать любой вопрос главному тренеру.