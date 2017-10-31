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  • Орлов: «В России только три команды играют в комбинационный футбол. Остальные сидят у своих ворот»

Орлов: «В России только три команды играют в комбинационный футбол. Остальные сидят у своих ворот»

31 октября 2017, 10:45
48

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что мало какой российский клуб сможет проявить себя в Европе. По его словам, лишь три клуба показывают настоящую комбинационную игру.

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

— Некоторые ухватились за мысль: наш футбол не развивается, раз Юрий Семин на первом месте.

— Какая глупость! Насчет развития футбола судят по выступлениям сборных, клубов в европейских турнирах. Наш футбол не так высок, знаем его место в рейтинге. И, кстати, если хотим выглядеть достойно в Европе, надо ставить игру. Задача не меняется. У нас только три команды, которые стараются играть в настоящий комбинационный футбол: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Остальные, включая «Локомотив», сидят у своих ворот, играют от соперника. Такая тактика может принести успех на отдельном отрезке. Выиграть с ней чемпионат вряд ли возможно. Сейчас «Локомотив» на первом месте, и все против него будут играть так, как он играл против «Зенита».

— Еще Луческу говорил, что хотел научить играть «Зенит» в доминирующий футбол, с контролем мяча — только так, дескать, можно быть конкурентоспособным в Европе.

— Да! Он старался это делать. Не вышло. Манчини то же самое хочет. А остальные… Ну как играет «Амкар»? Непроходимая защита. «Локомотив» такой же. Может, когда вернутся после травм Чорлука и Ари, они прибавят в атакующей игре. И станут чемпионами. У Семина есть опыт. Тогда надо будет играть в Лиге чемпионов. У нас «Спартак» там играет и как выглядит?

— Громит «Севилью» 5:1.

— Так это один матч! «Зенит» группу в Лиге чемпионов выиграл — за счет этого он выше всех наших клубов в европейском рейтинге. «Ливерпуль», мы же видели, издевался над «Спартаком». Это чудо, что они в том матче очко зацепили.

— Вывод — чтобы играть в доминирующий, атакующий футбол, нужны идеи и сыгранность. Этого не хватает «Зениту»?

— Ну конечно. Идеи должны идти от тренера, игроки должны в них поверить. Необходимо единство. Без него невозможно добиться цели. Над созданием такой атмосферы прежде всего работают тренеры. Все влияет на жизнь клуба. Тот же уход Кости Сарсания. Он набирал игроков, знал их контракты. Разговаривал от имени игроков с Манчини. И от имени президента, кстати, разговаривал с Манчини. Сейчас такого человека, менеджера нет. Видите, как совпало все. Конечно, есть Тимощук, Симутенков. Они могут переспросить, что-то подсказать. Но могут ли они заменить Костю? Спортивного директора? Я думаю, нет. У этого человека была харизма, авторитет. Он мог задать любой вопрос главному тренеру.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Локомотив Амкар-Пермь Сарсания Константин Семин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (48)
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bset
1509436242
ЦСКА при Слуцком после счета всегда начинал играть от автобуса. И ничего, чемпионат выиграли. И не раз. Конечно, хочется видеть красивый футбол. Но лимит наш футбол просто убивает. Нереальные цены на российских игроков.
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Torvald64
1509437335
Легко играть в атакующий футбол, когда у тебя безграничный бюджет. Было бы вообще странно и позорно, если бы Зенит при таких затратах сидел в защите. При этом уже все, кроме Реала Сосьедада, кажется, знают, что если выманить Зенит на свою половину поля и поставить там качественную оборону, то скоростное нападение Зенита там вязнет, в то время, как опорная зона и защита не безгрешны и пускают контратаки. Сёмин просто выбрал отличную тактику на матч, показав тактическую гибкость, а игроки Локо блестяще выполнили установку. А Манчини как раз никакой гибкости не показывает, что его пока не особо хорошо характеризует как тренера. Если удаётся взять матч под свой контроль и навязать свою игру, как с Сосьедадом - хорошо. Нет, пиши пропало. Ну и толку от такой комбинационной игры? P.S.: На самом деле, Манчини, на мой взгляд, интереснее любого из тренеров, которые были в Зените до него (после Адвокаата). По крайней мере, видно, какую игру итальянец ставит и какие идеи приносит. Но этого пока недостаточно. А уж сетовать на то, что это не мы, мол, плохо играем, это соперники не соответствуют нашему уровню - и потому мы им проигрываем... Ну это странно.
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Gullit 76
1509437608
Тут многое спорно.Вы г.Орлов состав Амкара видели?Можно ли им играть в "доминирующий футбол"?Ведь это бред!Тактика команд исходит от их финансовых и игровых ресурсов.А как играть умеет Сёмин в комбинационный футбол мы помним по победам над Интером и Монако в ЛЧ!Только тогда у него вся команда "в огне" была,а сейчас только братья,Гилерме и периодически иностранцы.
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Fan Loko mik
1509438931
Мать Вашу ТАК!!!! Грёбаный орлик!!! Я не знаю станет ЛОКО чемпионом или будет бороться за место в первой пятёрке, но я хочу чтобы он всё таки выиграл ЧР в этом сезоне и утёр нос всем этим горе комментаторам!!! Как же Вам ЛОКО стоит поперек горла! В своё время Сёмин со своей глухой обороной, как ты осёл игру его команды называешь, рвал Интер 3:0 в ЛЧ между прочим и играл на равных с Барсой и Реалом!!!!! И не тебе, толстопузик и обожатель звенита, рассуждать о возможностях и перспективе игры ЛОКО во главе с ВЕЛИКИМ РУССКИМ ТРЕНЕРОМ Ю.П. Сёминым!!!!! Да, кстати, когда это звенит выигрывал группу в ЛЧ?
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BRO_football
1509439354
Вот именно. Как же так вышло? 13 из 16 команд РФПЛ играют в оборонительный футбол, однако на уровне защиты сборной России это никак не сказывается.
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Пестрый
1509442026
Орлов-ты при своей жизни больше не увидишь свой зинит на первом месте! запомни мои слова!!
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Garrincha58
1509444105
опять какой то бред несет господин Орлов
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subbotaspartak
1509447259
Зенит» группу в Лиге чемпионов выиграл —... Спартак выигрывал все матчи в группе... Когда это было, чего вспоминать, надо играть!..
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Benifacto
1509451152
опять эта жаба вылезла
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vgarakh
1509455946
Ага, накупили игроков на 200 млн евро, а теперь говорят условному Амкару: выходи с нами играть в открытый футбол! Ты хоть думай, перед тем как, кому-то бросать претензии.
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