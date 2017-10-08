Полтавченко: «Были уверены, что Сарсания вновь поможет «Зениту» одержать большие победы»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования по поводу смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.

Напомним, что Сарсания скончался в субботу из-за внезапно оторвавшегося тромба.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сергеевича Сарсании.

В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории «Зенита». Именно Константин Сергеевич стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы.

Константина Сергеевича знали и высоко ценили игроки, тренеры, менеджеры, болельщики, все – кому доводилось с ним работать и общаться. Тяжело и горько осознавать, что этого оптимистичного, дружелюбного и по-настоящему талантливого человека больше нет с нами.

Память о Константине Сергеевиче Сарсании навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении Полтавченко на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.