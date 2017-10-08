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    Полтавченко: «Были уверены, что Сарсания вновь поможет «Зениту» одержать большие победы»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования по поводу смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.

    Напомним, что Сарсания скончался в субботу из-за внезапно оторвавшегося тромба.

    «Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сергеевича Сарсании.

    В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории «Зенита». Именно Константин Сергеевич стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

    В этом году Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы.

    Константина Сергеевича знали и высоко ценили игроки, тренеры, менеджеры, болельщики, все – кому доводилось с ним работать и общаться. Тяжело и горько осознавать, что этого оптимистичного, дружелюбного и по-настоящему талантливого человека больше нет с нами.

    Память о Константине Сергеевиче Сарсании навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении Полтавченко на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:46

      Большая потеря для клуба, его будет очень не хватать.

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