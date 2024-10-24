Реакция Заремы на заявку Промеса за дубайский клуб: «Хотя бы не позорится за «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о заявке Квинси Промеса за «Дубай Сити».
«Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле он счастливчик и хотя бы не позорится за весь «Спартак»!
Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу – ни индивидуально, ни коллективно.
У Промеса есть чутье – он всегда сваливал в нужный момент. Из «Твенте», где ему нечего было ловить, в «Спартак».
Из «Спартака» на пике – в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, в родной «Аякс».
И снова в любимый «Спартак», в который вернулся за титулами. Из безнадежного «Спартака» в гостеприимный Дубай», – сказала Зарема.
- Промес подписал контракт с клубом из ОАЭ 5 сентября. Он был свободным агентом после истечения договора со «Спартаком».
- Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.