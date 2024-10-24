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    • Реакция Заремы на заявку Промеса за дубайский клуб: «Хотя бы не позорится за «Спартак»

    Реакция Заремы на заявку Промеса за дубайский клуб: «Хотя бы не позорится за «Спартак»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о заявке Квинси Промеса за «Дубай Сити».

    «Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле он счастливчик и хотя бы не позорится за весь «Спартак»!

    Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу – ни индивидуально, ни коллективно.

    У Промеса есть чутье – он всегда сваливал в нужный момент. Из «Твенте», где ему нечего было ловить, в «Спартак».

    Из «Спартака» на пике – в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, в родной «Аякс».

    И снова в любимый «Спартак», в который вернулся за титулами. Из безнадежного «Спартака» в гостеприимный Дубай», – сказала Зарема.

    • Промес подписал контракт с клубом из ОАЭ 5 сентября. Он был свободным агентом после истечения договора со «Спартаком».
    • Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1729758476
    Такое впечатление,что она с утра махнула стакан
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    Интерес
    1729758580
    ...и ещё он международно-признанный наркодилер и половой гигант.Чем ей и импонирует.
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    Конопляных дел мастер
    1729758672
    Давно пора забыть этого уголовника. И так целый год прятали его в свинарне, становясь соучастниками наркоторговли.
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    Питерский князь
    1729759321
    Да поменяйте вы уже название срамтак, на "Чуркинские лоботрясы".
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