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    Бакаев: «Хочу, чтобы Промес поскорее вернулся»

    Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в Россию.

    «Вижу, как Квинси забивает голы в ОАЭ и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади.

    Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси все будет нормально и он вернется», – сказал Бакаев.

    • «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
    • Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Sport24

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    05.12.2024 23:39
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    Комментарии (7)
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    7:1
    1733455557
    в феврале у хряков будет возможность вывезти его, засунув в чемодан и сдав в багаж.
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    oyabun
    1733459083
    Все мы этого хотим. Но шансов не много на такой расклад. Кстати, на месте руководства я бы задумался о том чтобы самого Зелимхана вернуть. У него сейчас очевидный ренессанс и такой паспортист нам явно не помешает.
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    Лицом_на_клаве
    1733470070
    Не нужен этот осужденный преступник в России. Своих наркоторговцев хватает.
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