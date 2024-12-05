Бакаев: «Хочу, чтобы Промес поскорее вернулся»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в Россию.
«Вижу, как Квинси забивает голы в ОАЭ и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади.
Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси все будет нормально и он вернется», – сказал Бакаев.
- «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
- Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.