Бакаев: «Хочу, чтобы Промес поскорее вернулся»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в Россию.

«Вижу, как Квинси забивает голы в ОАЭ и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади.

Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси все будет нормально и он вернется», – сказал Бакаев.